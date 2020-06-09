В среду, 10 июня, на большей части Украины ожидается жара до +35 градусов. Прохладнее будет на западе, где прогнозируют кратковременные грозовые дожди, местами с градом и ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны - облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами град. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10-17 градусов, днем +22-29.

Север Украины накроет переменная облачность. Осадков не ожидается, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15-20 градусов, днем +28-34.

В центральных регионах - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14-20, днем +29-35 градусов.

На востоке - переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15-21 градус, днем +29-34.

На юге Украины также переменно облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15-21 градус, днем +29-36.

В Киеве 10 июня обещают переменно облачную погоду без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17-19 градусов, днем +30-32 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на этой неделе.

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