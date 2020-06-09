Известный актер Михаил Ефремов, устроивший вчера вечером ДТП в центре Москвы, задержан по 91-й статье Уголовно-процессуального кодекса России на 48 часов. В ближайшее время его доставят в суд для избрания меры пресечения.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Москвы.

Ефремов был задержан после допроса по статье, в которой речь идет о лице, застигнутом "при совершении преступления или непосредственно после его совершения".

Первоначально по отношению к артисту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Позже в связи со смертью пострадавшего в ДТП водителя фургона дело переквалифицировали на пункт "а" части 4 той же статьи (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Как писала "Страна", актера увезли на допрос сегодня днем.

Мы также сообщали, что в его крови и моче обнаружили следы наркотиков - кокаина и марихуаны.