Стоимость нефти эталонных марок немного замедлила снижение в ходе торгов во вторник, но все еще остается под давлением на фоне отказа Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, часть трейдером опасаются, что восстановление спроса будет не столь быстрым, как ожидалось.

Цена на августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 МСК во вторник составляет $40,56 за баррель, что на $0,24 (0,59) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,24 (0,63%) - до $37,95 за баррель.

Напомним, вчера министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что добровольные дополнительные ограничения по добыче нефти со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн б/с будут действовать лишь в июне.

В то же время американские производители наращивают добычу, тогда как многие аналитики опасаются, что потребление нефтепродуктов останется слабым на фоне сохраняющихся тревог, связанных с коронавирусом.

"Избыток запасов остается существенным, а неопределенность по поводу прогноза спроса и предложения - высокой", - отмечают аналитики Goldman Sachs, которых цитирует Dow Jones.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что цена Brent может в краткосрочной перспективе снова опуститься до $35 за баррель. Они отметили, что "ожидания спроса опережают его более постепенное и все еще неопределенное восстановление". Среди других факторов, которые могут прервать рост цен, эксперты назвали увеличение добычи сланцевой нефти в США, восстановление добычи в Ливии и сохранение больших запасов в нефтехранилищах.

"Снижение добычи позвонит сбалансировать нефтяной рынок, однако сокращение излишков запасов требует наращивания мировой экономической активности и значительного роста нефтяного спроса, помимо признаков восстановления, которые мы видим", - отметил, в свою очередь, управляющий директор группы корпоративного финансирования Moody's Стив Вуд.

Напомним, вчера цена на нефть преодолела планку в 43 доллара впервые с момента падения в марте.