В Таиланде исчезла уроженка Украины Ольга Фролова. Через несколько дней после пропажи тело молодой женщины было найдено в лесу на острове Самуй. Полиция подозревает убийство.

Об этой истории сообщил новостной русскоязычный портал Таиланда Pattaya Now.

В воскресенье, 7 июня, работник островного отеля заявил в полицию, что обнаружил полуразложившийся труп иностранки. По его словам, он шел через джунгли, почувствовал неприятный запах и отправился на поиски его источника. Вскоре он заметил под пальмовыми листьями чьи-то ноги.

Прибывшие полицейские установили, что останки принадлежат 32-летней украинке Ольге Фроловой. Женина лежала на спине, была одета в шорты и футболку чёрного цвета. Рядом с трупом был рюкзак с деньгами, зарядным устройством и наушниками.

40-летний муж погибшей Дмитрий Фролов, вызванный на опознание тела, подтвердил личность жены и заметил, что в рюкзаке не достает iPhone и ноутбука.

В тот же день, 7 июня, он прокомментировал процедуру опознания на своей странице в Facebook.

"Мне очень хотелось, чтобы я ошибался. Но когда достали ее сумку и вещи, сомнений практически не осталось. На теле уже не различимы были татуировки и лицо неузнаваемо. Она пролежала там долго. Но вещи, одежда и другое детали свидетельствовали что это Оля", - констатировал Фролов.

Он добавил, что перед смертью Ольга закончила свою книгу "Уроборос", которую писала на украинском.

Почти за две недели до страшной находки Фролов обращался в полицию, так как 25 мая Ольга ушла из дома и несколько дней не давала о себе знать. Также он публиковал объявления с ее приметами и фотографиями в тайских группах в Facebook.

Фролов писал, что Ольга вышла из дома 25 мая, что в последний раз ее видели около Храма Ламаи в 13:00 в тот же день. Он описал ее приметы: рост 168 см, вес - 50 кг, короткая стрижка, тату на обоих плечах и икрах.

Супруги Фроловы. Фото: Facebook/ dimasfrolov

Причина смерти Фроловой сейчас устанавливается. По одной из версий, ее могли убить не в лесу, но потом спрятали тело в зарослях.

Полиция проводит допросы близких и знакомых женщины.

На допросе ее муж рассказал, что прожил в браке с Ольгой 12 лет, и у них есть сын Роман. Он признался, что в последнее время отношения с Ольгой не складывались, и она завела на острове любовника.

За два месяца до гибели Ольга съехала от мужа и попросила о разводе. Вскоре она перестала отвечать на его звонки и сообщения. Дмитрий также отметил, что Ольга страдала биполярным расстройством и проходила лечение в частной клинике на острове.

Также полиция связалась с любовником женщины - 47-летним Филиппом Армстронгом. По данным журналистов, в день пропажи украинки влюбленные повздорили. Армстронг подтвердил, что встречался с Ольгой. Он заверил, что не знает, что случилось с его возлюбленной.

Сегодня полиция заявила, что нашла видеозапись с камеры наблюдения, на которой запечатлена Фролова незадолго до гибели. Запись датируется днем пропажи женщины - 25 мая.

Последние кадры с живой Ольгой

Ранее "Страна" писала, что в Польше неизвестные жестоко убили молодую украинку, чье тело нашли недалеко от польско-украинской границы.

Также мы рассказывали, что в Берлине была зарезана работница из Украины.