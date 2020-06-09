Во Франции, которая со 2 июня перешла ко второму этапу смягчения карантина, с 25 июня откроется для посетителей знаменитая парижская Эйфелева башня. Экскурсии пока будут проводить лишь по лестницам башни, лифт останется недоступным. Достопримечательность не смогут посетить люди без защитной маски и младше 11 лет. Об этом сообщается на сайте Эйфелевой башни.

Уточняется, что подъемы будут проходить по восточной лестнице, а спуски - по западной, чтобы потоки посетителей не пересекались. Также для соблюдения необходимой дистанции будет нанесена наземная разметка. С 25 июня по 1 июля башня будет работать с 10:00 до 21:00.

Услуга бронирования билета на сайте пока недоступна, не указана также и стоимость прогулки в условиях ограничений.

Ранее "Страна" писала о том, что во Франции из непроданного вина будут производить дезинфекторы.

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