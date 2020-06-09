Улыбаться, кивать и ставить пальцы буквой V. Украинцам озвучили правила безопасности на карантине
Центр общественного здоровья (ЦОЗ) опубликовал правила безопасности, которые необходимо соблюдать независимо от ослабления карантина во время эпидемии коронавируса.
Об этом во вторник, 9 июня, сообщает пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Facebook.
В Центре отметили, что рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 могут эффективно работать, только если их соблюдают все.
Среди правил указаны следующие:
- Бесконтактное поздравление - одна из важных рекомендаций, придерживаться которой должны все. Улыбка, кивок головы или два пальца буквой "V", — уберегут вас от лишнего, во время пандемии, контакта с кожей рук другого человека. Впрочем, даже бесконтактное приветствие не исключает частого и тщательного мытья рук.
- Во время пандемии COVID-19, даже в условиях ослабления карантина, следует ответственно придерживаться рекомендаций, которые разработаны, чтобы защитить вашу жизнь и здоровье.
- Во время походов в магазины или в других публичных местах держитесь на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не касайтесь руками глаз, рта, носа.
- Перед прикосновением к корзинам или коляскам обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. После возвращения из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.
- Отдельно приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. Перед тем как прикасаться к ним, помойте руки водой с мылом. После этого тщательно вымойте фрукты и овощи чистой водой, особенно если вы едите их сырыми.
- Регулярно и тщательно обрабатывайте руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мойте их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Это помогает уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.
- Избегайте мест большого скопления людей. Там гораздо выше вероятность оказаться в тесном контакте с лицом, инфицированным COVID-19.
- Соблюдайте правила респираторной гигиены. Во время кашля или чихания прикрывайте рот и нос сгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку следует выбросить и вымыть руки.
- А если у вас повысилась температура, появились кашель и затрудненное дыхание, позвоните к семейному врачу. Обращение к врачу по телефону позволит ему при необходимости оперативно направить вас в специализированное лечебное учреждение.
Напомним, ранее министра здравоохранения Максим Степанов рассказал, каких карантинных правил нужно ещё придерживаться в Украине.
Также мы писали, что Минздрав опубликовал правила поведения в стоматологических кабинетах на время пандемии.
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