Центр общественного здоровья (ЦОЗ) опубликовал правила безопасности, которые необходимо соблюдать независимо от ослабления карантина во время эпидемии коронавируса.

Об этом во вторник, 9 июня, сообщает пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Facebook.

В Центре отметили, что рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 могут эффективно работать, только если их соблюдают все.

Среди правил указаны следующие:

Бесконтактное поздравление - одна из важных рекомендаций, придерживаться которой должны все. Улыбка, кивок головы или два пальца буквой "V", — уберегут вас от лишнего, во время пандемии, контакта с кожей рук другого человека. Впрочем, даже бесконтактное приветствие не исключает частого и тщательного мытья рук. Во время пандемии COVID-19, даже в условиях ослабления карантина, следует ответственно придерживаться рекомендаций, которые разработаны, чтобы защитить вашу жизнь и здоровье. Во время походов в магазины или в других публичных местах держитесь на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не касайтесь руками глаз, рта, носа. Перед прикосновением к корзинам или коляскам обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. После возвращения из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Отдельно приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. Перед тем как прикасаться к ним, помойте руки водой с мылом. После этого тщательно вымойте фрукты и овощи чистой водой, особенно если вы едите их сырыми. Регулярно и тщательно обрабатывайте руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мойте их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Это помогает уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже. Избегайте мест большого скопления людей. Там гораздо выше вероятность оказаться в тесном контакте с лицом, инфицированным COVID-19. Соблюдайте правила респираторной гигиены. Во время кашля или чихания прикрывайте рот и нос сгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку следует выбросить и вымыть руки. А если у вас повысилась температура, появились кашель и затрудненное дыхание, позвоните к семейному врачу. Обращение к врачу по телефону позволит ему при необходимости оперативно направить вас в специализированное лечебное учреждение.

Напомним, ранее министра здравоохранения Максим Степанов рассказал, каких карантинных правил нужно ещё придерживаться в Украине.

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