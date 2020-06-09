Во вторник, 9 июня, Фастовский городской и районный суд Киевской области избрал меру пресечения 28-летнему мужчине, который позавчера зарезал трех человек и ранил собственную мать. Его посадили под стражу на 60 дней.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Вердикт гражданину С., как он назван в заметке на сайте суда, вынес следственный судья по ходатайству следователя Фастовского отделения полиции. При рассмотрении ходатайства защитник подозреваемого просил направить его на принудительное лечение в психиатрической клинике. Однако суд не мог сделать этого без заключения судебно-психиатрической экспертизы, которого пока нет.

В суде раскрыли некоторые обстоятельства преступления С. он напал на родную сестру и квартирантов 7 июня около 16:00. Убив троих людей, он нанес ножом не менее одиннадцати ударов в туловище и правую руку матери. Считая, что убил и ее, он покинул дом.

Теперь С. подозревается по п.1 ч.2 ст.115 (реальная совокупность преступлений), ч.2 ст.15 (умышленное убийство двух или более лиц) и ч.1 ст.115 (убийство) УК Украины.

Ранее "Страна" приводили слова раненой матери фастовского убийцы о том, что ее сын психически болен.

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