Вероятность распространения коронавируса от человека, у которого симптомы заражения никак не проявляются, является крайне маленькой.

Об этом в понедельник, 8 июня, на очередном брифинге Всемирной организации здравоохранения, рассказала глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозам Мария ван Керхов.

"По-прежнему редки случаи, когда человек с бессимптомным течением заболевания на самом деле передает инфекцию другому человеку", - отметила специалист.

Керхов также добавила, что бессимптомное и досимптомное распространение вируса возможно в домах престарелых или между людьми, которые проживают в одном доме.

В то же время она подчеркнула, что действия властей должны быть направлены на выявление тех людей с коронавирусом, у которых явно проявляются симптомы болезни Covid-19, а также на определение их контактных лиц.

Также медик заверила, что на данный момент не существует большого количества данных о способности вируса заражать уже выздоровевшего от Covid-19 человека.

"Мы не находим вторичную передачу инфекции. Очень редко", - сказала представительница ВОЗ.

Слова Керхов о бессимптомной передаче коронавируса с 31:42. Видео: YouTube/ ВОЗ

Напомним, сегодня глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что у повторного заражения коронавирусной инфекцией пока нет научного подтверждения.

Ранее мы писали, что в Центре общественного здоровья Украины предупредили об опасности бессимптомной передачи коронавируса.