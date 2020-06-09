Во вторник по инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Собеседники кроме прочего обсудили проблему мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы стран обменялись мнениями о положении дел на Востоке Украины. Оба лидера констатировали, что прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года и решений "нормандской четверки" по итогам последнего саммита в Париже нет. Президент России заявил, что Киеву нужно наладить прямой диалог с Донецком и Луганском и вместе с "республиками" согласовывать этапы выполнения минского комплекса мер.

Кроме проблемы Донбасса, Меркель и Путин обсудили тему борьбы с пандемией коронавируса, эскалацию боевых действий в Ливии и ситуацию в Сирии.

Ситуацию прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Разговор Меркель и Путина произошёл после назначения в контактную группу майдановцев Гармаша и Казанского. Их в Киеве уже объявили "представителями ОРДЛО", с которыми украинские власти и будут "вести прямой диалог".

Но вряд ли именно такой "прямой диалог" имел в виду Путин, когда говорил с Меркель.

В общем, ситуацию прочно загнали в очень глухой тупик. Собственно, это и была основная цель привлечения в ТКГ Гармаша и Казанского", - пишет канал.

Ранее "Страна" писала, что Гармаш и Казанский могут принять участие в работке ТКГ уже сегодня.

Мы также рассказывали, кто эти люди, которых Киев назначил представлять интересы вынужденных переселенцев с Донбасса.