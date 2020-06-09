39-летнему гражданину Греции, имеющему право на временное проживание в Украине правоохранители сообщили о подозрении в организации незаконных сделок по продаже и вывозу леса из Украины. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Уточняется, что уголовное производство открыто по ч.3 ст.201-1 УК Украины (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины).

Если вину иностранца докажут в суде, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

Вывоз крупной партии лесоматериалов удалось предотвратить 23 апреля и 4 мая 2020 года в пункте пропуска "Дьяково".

Фото: dpsu.gov.ua

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