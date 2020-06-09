В сети опубликовали первое официальное изображение нового умного браслета от Xiaomi Mi Band 5. Из снимка можно понять выглядит новое устройство и некоторые его особенности.

Постер разместила страничка Xiaomi Smart Life (ранее MiJia) в социальной сети Weibo

Так, устройство получит четыре расцветки, внешний вид, который не сильно отличается от текущей модели, а также цветной OLED-дисплей. Также изображение подтверждает, что новинка сможет похвастаться новыми спортивными режимами, функцией отслеживания менструальных циклов, а также NFC-модулем для бесконтактных платежей (в том числе и на глобальном рынке).

Xiaomi Mi Band 5 также приписывают обновленный режим "Не беспокоить" (Do Not Disturb), датчик SpО2 для измерения насыщенности крови кислородом, поддержку голосового помощника Amazon Alexa и возможность управлять камерой. То есть с помощью браслета можно будет делать групповые фото, селфи и переключать камеры смартфона.

Новый гаджет должен выйти на рынок в четверг, 11 июня. В Китае новинка будет стоить около 25-30 долларов США.

Напомним, в феврале компания Xiaomi представила флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. "Страна" подробно писала, чем поразил новый китайский флагман, который вдвое дешевле айфона.

Также сообщалось, что в Китае презентовали Xiaomi Mi Note 10 с пятью камерами.