Наркотики обнаружены в крови и моче российского артиста Михаила Ефремова, спровоцировавшего накануне вечером смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал "112" и публикует результаты анализов.

"В крови и моче Михаила Ефремова обнаружены наркотики, есть следы кокаина и канабиноидов", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 9 июня, поздно вечером нетрезвый Михаил Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и протаранил фургон, водитель которого позже скончался в больнице.

Как сообщалось, в Кремле отреагировали на смертельное ДТП, которое спровоцировал пьяный актер Михаил Ефремов.

Также мы сообщали, что актер Ефремов накануне смертельного ДТП чуть не стал виновником еще одной аварии.