МВФ утвердил кредитную программу для Украины. $2,1 млрд получим сразу
На сегодняшнем заседании совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) утверждена новая программа кредитования stand-by для Украины.
Программа поддержки утверждена на $5 млрд сроком на 1,5 года. Сообщение об этом появилось на сайте Фонда.
Первый транш кредита Международного валютного фонда в сумме 2,1 млрд долларов пойдет на покрытие дефицита государственного бюджета и будет получен в ближайшее время.
Остальная сумма будет разделена на 4 транша.
Украина их получит, если выполнит условия меморандума, который правительство согласовало с МВФ.
"Страна" уже анализировала подробно этот документ. Он предусматривает, в частности, повышение тарифов на отопление, сокращение школ, а также другие подобные меры.
Также мы писали, что в "Слуге народа" заявляют, что условия Меморандума не удовлетворяют Раду и они могут быть пересмотрены.