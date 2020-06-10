На сегодняшнем заседании совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) утверждена новая программа кредитования stand-by для Украины.

Программа поддержки утверждена на $5 млрд сроком на 1,5 года. Сообщение об этом появилось на сайте Фонда.

Первый транш кредита Международного валютного фонда в сумме 2,1 млрд долларов пойдет на покрытие дефицита государственного бюджета и будет получен в ближайшее время.

Остальная сумма будет разделена на 4 транша.

Украина их получит, если выполнит условия меморандума, который правительство согласовало с МВФ.

"Страна" уже анализировала подробно этот документ. Он предусматривает, в частности, повышение тарифов на отопление, сокращение школ, а также другие подобные меры.

Также мы писали, что в "Слуге народа" заявляют, что условия Меморандума не удовлетворяют Раду и они могут быть пересмотрены.