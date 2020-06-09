"Не видно ни пассажиров, ни сотрудников". Как работает аэропорт "Борисполь" после выхода из карантина. Фото
"Страна" проверила, как работает аэропорт "Борисполь" после выхода из карантина. Оказалось, что на практике соблюдаются не все заявленные руководством аэропорта "антикоронавирусные" меры безопасности.
Об этом во вторник, 9 июня, сообщает корреспондент "Страны".
К примеру, руководство аэропорта сообщало, что в Терминал D будут пропускать только пассажиров с посадочным талоном или билетом на самолёт (а провожающих и вовсе впускать не будут). Однако корреспондент "Страны" без проблем прошёл пропускной пункт через рамку металлодетектора, которая дистанционно измеряет температуру, и вошёл внутрь Терминала D. Билет на самолёт предъявлять не просили.
Внутри Терминала D оказалось почти пусто. На информационном табло нет никакой информации о предстоящих рейсах. В отделе отправления внутренних рейсов темно, не горит свет, а входы на регистрацию на рейсы перегорожены. Не видно ни пассажиров, ни сотрудников аэропорта.
На этаже международных перелётов людей больше, некоторые - с багажем. Это граждане Турции, которым правительство на сегодня организовало рейс для вылета из Украины. Гражданам Украины пока улететь из страны нельзя, ориентировочная дата открытия международных авиаперевозок, заявленная Кабмином, - 15 июня.
К слову, многие граждане Турции, которые ждут вылета из Украины, находятся в Терминале D без масок. Некоторые сотрудники - тоже. Либо же спускают маску на подбородок, или респираторы болтаются на шее. Никто масочный режим не контролирует.
При въезде и выезде с территории аэропорта "Борисполь" дежурит полиция. Правда, машины не досматривают и температуру пассажиров не проверяют. Заезд на верхний ярус Терминала D перекрыт. Возле нижнего яруса также стоит полицейская машина.
Одно уличное кафе возле входа в Терминал D закрыто, сам центральный вход также перекрыт. На дверях объявление, что вход в Терминал - только с правой стороны первого этажа. Возле единственного открытого входа работает МАФ, где можно купить кофе и перекусить. Внутри Терминала D кафе не работают. Туалет также закрыт - в объявлении сказано, что отключена вода.
Парковка практически пустая, занято лишь несколько мест.
Для сотрудников бюро справок в аэропорту установили защитные стекла, а для посетителей аэропорта нанесли на пол разметку дистанции жёлтыми полосами с надписью "stop".
Там же "Стране" сообщили, что пока регулярные внутренние авиаперевозки в "Борисполе" не возобновлены. Причина - на борт не набирается достаточное количество пассажиров.
Напомним, сегодня стало известно, что в "Борисполе" не смогли полноценно возобновить внутренние авиарейсы.
Ранее были опубликованы рекомендации по авиаперелетам в Украине во время карантина. Так, согласно документу, рекомендуется запретить продажу товаров duty free или других несущественных товаров на борту, уменьшить сервис по обслуживанию едой и напитками.