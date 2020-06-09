"Страна" проверила, как работает аэропорт "Борисполь" после выхода из карантина. Оказалось, что на практике соблюдаются не все заявленные руководством аэропорта "антикоронавирусные" меры безопасности.

Об этом во вторник, 9 июня, сообщает корреспондент "Страны".

К примеру, руководство аэропорта сообщало, что в Терминал D будут пропускать только пассажиров с посадочным талоном или билетом на самолёт (а провожающих и вовсе впускать не будут). Однако корреспондент "Страны" без проблем прошёл пропускной пункт через рамку металлодетектора, которая дистанционно измеряет температуру, и вошёл внутрь Терминала D. Билет на самолёт предъявлять не просили.

Внутри Терминала D оказалось почти пусто. На информационном табло нет никакой информации о предстоящих рейсах. В отделе отправления внутренних рейсов темно, не горит свет, а входы на регистрацию на рейсы перегорожены. Не видно ни пассажиров, ни сотрудников аэропорта.

На этаже международных перелётов людей больше, некоторые - с багажем. Это граждане Турции, которым правительство на сегодня организовало рейс для вылета из Украины. Гражданам Украины пока улететь из страны нельзя, ориентировочная дата открытия международных авиаперевозок, заявленная Кабмином, - 15 июня.

К слову, многие граждане Турции, которые ждут вылета из Украины, находятся в Терминале D без масок. Некоторые сотрудники - тоже. Либо же спускают маску на подбородок, или респираторы болтаются на шее. Никто масочный режим не контролирует.

При въезде и выезде с территории аэропорта "Борисполь" дежурит полиция. Правда, машины не досматривают и температуру пассажиров не проверяют. Заезд на верхний ярус Терминала D перекрыт. Возле нижнего яруса также стоит полицейская машина.

Одно уличное кафе возле входа в Терминал D закрыто, сам центральный вход также перекрыт. На дверях объявление, что вход в Терминал - только с правой стороны первого этажа. Возле единственного открытого входа работает МАФ, где можно купить кофе и перекусить. Внутри Терминала D кафе не работают. Туалет также закрыт - в объявлении сказано, что отключена вода.

Парковка практически пустая, занято лишь несколько мест.

Для сотрудников бюро справок в аэропорту установили защитные стекла, а для посетителей аэропорта нанесли на пол разметку дистанции жёлтыми полосами с надписью "stop".

Там же "Стране" сообщили, что пока регулярные внутренние авиаперевозки в "Борисполе" не возобновлены. Причина - на борт не набирается достаточное количество пассажиров.

Напомним, сегодня стало известно, что в "Борисполе" не смогли полноценно возобновить внутренние авиарейсы.

Ранее были опубликованы рекомендации по авиаперелетам в Украине во время карантина. Так, согласно документу, рекомендуется запретить продажу товаров duty free или других несущественных товаров на борту, уменьшить сервис по обслуживанию едой и напитками.