"Страна" уже писала, что на "Центрэнерго" недавно поменялось руководство. После эпопеи с судебными разбирательствами Фонду госимущества удалось завести в госкомпанию нового руководителя - Александра Корчинского. А прежний и.о. директора Владимир Потапенко, лояльный олигарху Игорю Коломойскому, был уволен.

Но, по словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сениченко, реальной ситуации о состоянии дел на госпредприятии до сих пор нет.

"Финрезультаты за 2019 год, которые должны быть поданы до первого марта, мы так и не получили. Так что компания сейчас - это условный "черный ящик" и допускаю, что ничего хорошего в нем мы не обнаружим. Мы оцениваем потенциальный убыток компании за 2019 год в 2 млрд гривен против 0,5 млрд прибыли годом ранее. И порядка 4 млрд гривен кредиторской задолженности", - отметил Сениченко.

По словам главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, порядка миллиарда гривен "Центрэнерго" должно шахтам за уже поставленный уголь. "По "Держвуглепостачу" долг порядка 470 млн, по "Львовуглю" - около 200 млн, по шахте "Краснолиманской" - 400 млн", - уточнил Волынец.

Как рассказал "Стране" глава совета кредиторов "Центрэнерго" Дмитрий Крючков, прежнее руководство госкомпании, которое причисляли к окружению Коломойского (прежде всего, это Владимир Потапенко) от управления действительно отстранили. Но при должностях на предприятии осталось немало других "людей Коломойского".

"Корчинский сейчас там сам, у него нет команды. И нет доступа к первичным документам. То есть, в принципе людей Коломойского вроде бы отстраняют от руководства "Центрэнерго", но по факту они все еще там", - рассказал Крючков.

По его словам, "Коломойский заложил на "Центрэнерго" еще столько сюрпризов, что все будут в шоке". Крючков считает, что реальная кредиторская задолженность "Центрэнерго" может оказаться намного большей, чем ее оценивают в Фонде госимущеста. "Там далеко не 4 млрд. Думаю, будет все 10 млрд", - говорит он.

"Подписаны договора с массой фирмой-однодневок, есть акты сверок, то есть, все эти фирмы могут спокойно идти в суд и требовать своих денег. А суду уже предстоит разбираться, были ли фактические поставки угля, что сделать непросто", - отметил Крючков.

Также, по его словам, работа "Центрэнерго" на сегодняшний день практически парализована.

"Работала схема по аналогии с Приватбанком, когда поле ухода Коломойского обнаружились только долги, а сама компания стала пустышкой. "Центрэнерго" сегодня имеет минусовую стоимость. Если в 2018 году компания имела прибыль в 2,6 млрд , то в 2019 - уже минус 2,2 млрд, а какие результаты за 5 месяцев 2020 года можно только гадать", — говорит Крючков.

По его словам, сегодня никто, включая кредиторов, не имеет доступа к бухгалтерской отчетности "Центрэнерго", поэтому каким именно фирмам госкмпания задолжала миллиарды гривен можно только догадываться.

В последнее время "Центрэнерго" запустила газовые блоки на ТЭС, и, несмотря на большие запасы угля, приобретала газ у компании "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Коломойским.

Также "Страна" подробно писала о поставках угля через цепочки фирм-прокладок, часть из которых также связана с олигархом. Как, например, "Нафта Форс".

Она зарегистрирована в Борисполе Киевской области с уставным фондом всего в 1 тысячу гривен. Основатель – житель столичной Оболони Павел Алексеенко. На Алексеенко также зарегистрирована компания "Марио групп" с уставным капиталом в 100 гривен, которая занимается торговлей топливом. Ей принадлежит, в частности, сеть АЗС по Киеву и Киевской области. Некоторые из них числятся только под номерами. Другие – под брендом ANP, который на топливном рынке причисляют к группе АЗС Коломойского и Боголюбова. Примечательно, что из последних схем "Нафта Форс", которая активно работала с "Центрэнерго" в прошлом году, исчезла.

Но появились другие поставщики. К примеру, "Ван Прай". Она основана только в сентябре прошлого года в Кропивницком с уставным фондом 75 тысяч гривен. Учредитель, директор и главный бухгалтер — 22 -летняя жительница Запорожья Галина Сергеевна Грушко. Сфера деятельности компании — "оптовая торговля другими товарами хозяйственного назначения".

Компании "Повер Глаб" и "Копиен Прайм", от которых "Ван Прай" получала уголь, специализируются на чем угодно, то только не на угле. Скажем, "Повер Глаб" (зарегистрирована в Кропивницком в сентябре 2019 года) — на оптовой торговле продуктами питания, в том числе, рыбой, открытая тогда же "Копиен Прайм" — машинах и оборудовании. То есть, налицо - схемные поставки, в том числе, угля из неподконтрольных территорий и из России.

По даным bihus.info, на Едином портале использования публичных средств есть данные по договорам на поставку “Центрэнерго” угля от четырех украинских фирм, которые, как счиатется, связаны с Коломойским. Это “Синтез Ойл”, “Нафта форс”, “Рекорд Сістем” і “Азонекс”. С июля 2019 года по апрель 2020 года они продали госкомпании 1,5 млн тонн угля.

"Есть документы о поставках. "Центрэнерго" поставщикам хронически не платила, за счет чего скопились огромные долги. Теперь поставщики могут взыскивать их через суд. При этом никто не может точно сказать - поставлялся ли реально товар, либо это были фиктные поставки с целью создания искусственной кредиторской задолженности", - пояснил нам Крючков.

То есть, формально окружение Коломойского, которое год сидело на "Центрэнерго" и зарабатывало с одной стороны на угле по завышенным ценам, а с другой - на дешевой электроэнергии, которая шла на подконтрольные олигарху феросплавные комбинаты, теперь сможет еще и получить с госпредприятия несколько миллиардов гривен за долги. Для сравнения: в начале 2019 года Фонд госимущества выставлял 80% акций "Центрэнерго" на приватизацию за 6 млрд гривен, а стоимость всех активов оценивалась в 10 млрд. То есть, если оценка Крючкова о реальных долгах госкомпании правильная, то в теории Коломойский может вообщее забрать ее за долги.

Как сказал нам Крючков, совет кредиторов инициирует исполнительной производство по "Центрэнерго" и будет добиваться возобновления процедуры его банкротства.