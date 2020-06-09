Поезд-экспресс "Киев - аэропорт "Борисполь" частично возобновит перевозки вместе с открытием международного авиасообщения 15 июня.

Об этом во вторник, 9 июня, рассказал временно исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

"Касательно экспресса в международный аэропорт "Борисполь" - на первом этапе мы частично возобновляем его следование с 15 июня, а с увеличением количества авиарейсов будем увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки", - сообщил чиновник.

Напомним, что в январе этого года, спустя несколько недель после начала эксплуатации, этот поезд сломался. По этому поводу в "Укрзализныце" началось служебное расследование.

Ранее мы писали, что недавно детективы НАБУ нагрянули с обысками к бывшему и.о. члена правления "Укрзализныци" Роману Веприцкому по делу о хищении средств при строительстве экспресс-трассы в аэропорт Борисполь.