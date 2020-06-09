Масштабное ДТП произошло в Харькове вечером в понедельник, 9 июня. На проспекте Победы столкнулись три автомобиля, после чего с травмами были госпитализированы четыре человека. По предварительной информации, ДТП спровоцировал бывший советник мэра Харькова Геннадия Кернеса - Юрий Санин, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается на странице "ХС | Харьков" в соцсети.

После столкновения авто эск-советник Кернеса закрылся в своей машине.

"Состоянием на 22:40 виновник торжества закрылся в тачке. Толпа охраняет, все норм", - говорится в сообщении.

Также опубликованы фото с места ДТП.

Позже выяснилось, что предполагаемый виновник ДТП отказался от осведетельствования на наличие алкоголя в крови.

"Юрий Витальевич, как принято в подобных ситуациях, отказался продуваться в драгер. Его привезли в неотложку для сдачи анализов на алкоголь, но он устроил кипишь с активистами. В итоге анализы сдавать тоже отказался и уехал из больницы", - говорится в сообщении.

Известно, что ранее Юрий Санин занимал должность главы Харьковского городского управления земельными ресурсами.

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