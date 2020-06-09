Украинцы, которые едут на заработки, стоят в очереди по 7-9 часов, чтобы пересечь украинско-польскую границу "Медика" по единственному пешему переходу. Почти вся территория нейтральной зоны заполнена заробитчанами, многие из которых игнорируют правила соблюдения карантина.

Об этом сообщает "Радио Свобода" во вторник, 9 июня.

"Я уже стою в очереди около 7 часов. А еще в помещение пункта пропуска мне час или два ждать. Еду в Кельце на сезонную работу в поле. Я был в Польше на работе во время карантина. Но первый раз так долго жду", - рассказал один из собеседников на границе.

Многие жалуются на отсутствие туалетов и лавочек, из-за чего им приходится стоять на ногах долгое время.

В Госпогранслужбе сообщили, что Польша ввела дополнительные ограничения из-за карантина, поэтому проверку документов задерживается, что приводит к образованию очередей в нейтральной зоне.

"За последние дни становится больше людей, которые едут в Польшу. С польской стороны есть определенные ограничения в связи с карантином, потому вносят данные о месте пребывания гражданина Украины в Польше, прохождения обсервации, осуществляются санитарные мероприятия, занимает определенное время. Поэтому людям приходится ожидать перед польским пунктом пропуска", - сказала пресс-секретарь Западного регионального управления Госпогранслужбы Маргарита Вершинина.

Маргарита Вершинина, пресс-секретарь пограничной службы. Фото: radiosvoboda.org

Отмечается, что раньше в Польшу ехали преимущественно жители западных регионов страны, но теперь же на заработки отправляются из разных регионов, так людям, потерявшим работу, правительство ни оказало никакой помощи.

"3826 гривен была моя зарплата в Украине, врач высшей категории, 25 лет стажа. Привет президенту. Еду не от хорошей жизни. Украина ничем не обеспечивает. Люди выброшены за борт жизни. Только со стороны власти были одни обещания. Если бы была работа в Украине, люди бы не ехали по чужим границах и не бросали бы семьи. Я не нужна Украине. Мне страшно в своей стране", - говорит Татьяна Резвицова, которая стоит в очереди.

Также в Госпогранслужбе заявили, что люди едут к пунктам пропуска круглосуточно большими автобусами, микроавтобусами, легковыми автомобилями. За сутки пеший переход пересекает от 2,5 тыс. до 3 тыс. граждан.

Напомним, Польша объявит об открытии границ до 11 июня.

Также сообщалось, что в Польшу прибыли два самолета с легальными украинскими заробитчанами.