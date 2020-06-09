За последние сутки в Польше, где власти начали ослаблять карантин 19 апреля, было выявлено наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом за время эпидемии в стране. В понедельник Covid-19 подтвердился у 599 человек.

Об этом во вторник, 9 июня, информирует министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в эфире RMF.

По его словам, стремительный рост количества заболевших можно объяснить проведением тестирования шахтеров в Силезском угольном бассейне и членов их семей.

"Рекорд заболеваемости возникает из беспрецедентности наших действий в Европе: мы делаем тесты на крупных предприятиях, коими являются шахты", - сказал чиновник.

Шумовский добавил, что коронавирусная эпидемия в Польше еще не завершилась, так как в последнее время несколько очагов распространения инфекции было зафиксировано на юге страны, в частности в больницах и на предприятиях.

Также глава Минздрава пожаловался, что в поляки стали реже придерживаться санитарно-эпидемиологических норм. Поэтому власти рассматривают возможность ужесточения мер карантина.

Напомним, что до 11 июня польские власти обещали обнародовать информацию об открытии границ для иностранцев.

Ранее мы писали, что за первые два месяца пандемии коронавируса из Польшу в Украину вернулись около 160 тысяч заробитчан.