Анонимный британский художник Бэнкси, который недавно написал картину с горящим флагом США, посвященную протестам, предложил не уничтожать памятники деятелей, которые были расистами, а добавить вокруг них бронзовые статуи митингующих.

Об этом художник написал на своей странице в Instagram, во вторник, 9 июня.

"Что нам делать с пустым постаментом посереди Бристоля?", – написал Бэнкси.

По его словам, памятники нужно вернуть на место и добавить вокруг статуи протестующих-разрушителей.

"Вот идея, как удовлетворить тех, кто скучает по статуе Колстона и тех, кто скинул его статую в реку. Мы вытаскиваем его из воды, ставим обратно на постамент, обвязываем тросом шею и добавляем несколько бронзовых статуй протестующих в натуральную величину, которые его сбрасывают. Все счастливы в этот знаменитый день", – подытожил художник.

Напомним, участники движения Black Lives Matter в британском Бристоле снесли памятник английскому филантропу Эдварду Кольстону, который жил в XVII-XVIII веках. Он жертвовал много денег на благотворительность, но при этом был известным работорговцем.

25 мая в Миннеаполисе полицейские задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании один из правоохранителей надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.