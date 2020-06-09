Полиция задержала российского актера Михаила Ефремова, который вчера насмерть сбил человека в Москве.

Соответствующее видео опубликовали "РИА Новости" и "Mash" в Телеграме.

Актера вывели из его дома в сопровождении полицейских. Понятными были два продавца из соседнего магазина. Судя по видео, Ефремов в очках и маске, одетый в черную кофту с капюшоном, самостоятельно сел в служебный автомобиль.

Также, по данным Telegram-канала 112, в квартире Ефремова проведут обыск. Сообщается, что следователь уже выписал постановление на обыск.

Актера повезли на допрос.

Полицейские пришли к Ефремову днем 9 июня после того, как он не явился на допрос к следователю, назначенный на 11:00. Артист находится под подпиской о невыезде.

Напомним, накануне поздно вечером Михаил Ефремов будучи в нетрезвом состоянии, за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и протаранил фургон. В результате пострадал водитель, который позже скончался от полученных травм в больнице.

Ранее сообщалось, что к Ефремову приехали полиция и скорая, актер отказывается выходить из квартиры. Позже Родные артиста заявили, что он упал в обморок и нуждается в госпитализации.