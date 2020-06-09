В Беларуси по данным на 9 июня зарегистрировано 50 265 человек с коронавирусной инфекцией. За сутки в стране зафиксировано 812 новых случаев заболевания, что на 11 меньше, чем в предыдущий день.

Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает "Интерфакс"

"За весь период распространения Covid-19 на территории страны умерли 282 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщают в министерстве.

По данным на 9 июня выздоровели и выписаны 24 506 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19. За сутки в Беларуси зафиксировано 812 новых случаев заболевания, а число выздоровевших увеличилось на 626 человек.

По данным Минздрава, всего было проведено 644 160 тестов на коронавирусную инфекцию, что на 11 167, чем по данным за минувшие сутки.

Ранее мы сообщали, что в Беларуси заявили о начале третьей волны коронавируса. Самая большая в Минске и Витебске.

Также писали, что Лукашенко назвал ситуацию с Covid-19 в Беларуси терпимой, при этом многие государства переняли подход Беларуси в борьбе с коронавирусом.