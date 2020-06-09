Около 800 тысяч жителей Донбасса станут гражданами Российской Федерации к концу этого года.

Об этом во вторник, 9 июня, заявил зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий, передает "Донбасс Сегодня".

Он заявил, что по состоянию на сегодня, гражданами Российской Федерации стали более 187 тысяч жителей территорий Донбасса, неподконтрольных Киеву.

"В процессе обработки находятся порядка девяноста восьми тысяч заявлений. На протяжении следующих двух недель они получат российские паспорта, а к концу года их обладателями станут от шестиста до восьмиста тысяч жителей республик", - заявил российский депутат.

Водолацкий отметил, что после окончания карантина на территории "республик", в паспортных столах ожидается большой приток желающих, получить российский паспорт. При этом если таких жителей "ЛДНР" будет еслишком много, "власти" могут развернуть дополнительные пункты выдачи паспортов.

Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донбасса, проживающих на всей территории Луганской и Донецкой областей.

Ранее мы писали, что с января по март 2020 года российское гражданство получили почти в три раза больше иностранцев чем годом ранее. К апрелю паспорт РФ обрели уже 161 170 человек. Большинство из них - граждане Украины.