Темнокожий киевский асфальтоукладчик Бен до сих пор не может решить вопрос своего гражданства, несмотря на то, что после публикации его истории в "Стране", парню предложили помощь многие люди и позвонили даже из Офиса президента.

После своего бегства из Конго Бен уже почти восемь лет живет в Украине нелегально - у него нет паспорта. Он хотел его сделать, но в миграционном отделе ему говорили, что это его личные проблемы так как он сам приехал в Украину и сам должен во всем разобраться.

Между тем обретение украинского паспорта является самой большой мечтой Бена. Он говорит, что очень хочет работать в Украине.

"Мне не нужен Париж, Украина - это Европа. Но я не могу нормально работать без документов",– говорит Бен.

Тогда в нашем интервью он обратился к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот помог ему с гражданством. " Зеленский говорил, что готов предоставить гражданство всем, кто хочет работать в Украине. Я очень хочу здесь работать, я люблю эту страну и не хочу никуда уезжать. Поэтому если в новом году я получу паспорт Украины - мое самое большое желание сбудется".



С момента интервью прошло более пяти месяцев, уверенности у Бена стало меньше, но он не теряет надежды. После публикации с редакцией "Страны" связывались из офиса президента, но после звонка никаких действий не было.



Бен и дальше продолжает работать на строительстве дорог: "Сейчас я работаю на Столичном шоссе, через две недели поеду в Крюковщину, работа есть, но она нестабильная", - рассказывает парень. Он также добавил, что за последние пять месяцев его документы никто ни разу не проверял.



"После публикации интервью мне написало несколько человек, которые сказали, что помогут. Один из них был Андрей Хилько, который сделал меня членом своего фонда и уже четыре дня назад я подал документы в миграционную службу", - рассказывает Бен.



"Страна" связалась с Хилько, чтобы узнать на какой стадии разрешение вопроса о его гражданстве.

"В Украине есть явные проблемы в отношении граждан афроамериканцев, и история Бена этому пример. Бен встретился со мной без ничего, ни документов, ни прописки, ни представительства. Благодаря его искренности, чувству справедливости и трудолюбию, я его принял волонтером своего благотворительного фонда. Его задача в роли волонтера: преодоление проблем расизма, дискриминации и развития культуры ДР Конго", - говорит Хилько.

По его словам, в течении четырех месяцев, с момента его знакомства с Беном темнокожему асфальтоукладчику сделали официальное удостоверение личности с фото - читательский билет.

"Оформили медицинскую карточку и сдали все основные анализы. Бен полностью здоров и имеет отличные показатели. Потом я привлек народного депутата Александра Качуру, он официально обратился к уполномоченному по вопросам человека, после чего миграционная служба передала всю информацию, касающуюся Бена. Состоянием на 3 июня, Бен смог подать заявление в Миграционную службу о получении статуса беженца (разрешение на временное проживание). Таким образом процесс на какой-то финишной стадии", - рассказал Хилько.

Он добавил, что Бен ранее проиграл два суда, но это не остановило его и он продолжает защищать свои права.

Напомним, в декабре Бен работал асфальтоукладчиком на Шулявском мосту и в соцсети писали, что он трудится усерднее украинцев.

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