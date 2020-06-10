По состоянию на среду, 10 июня, Киев не готов к следующим этапам ослабления карантина. Более того, в столице могут ужесточить ограничения, если ситуация будет ухудшаться.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 10 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным Кличко, показатель количества больных на 100 тысяч населения за последние 5 дней составляет более 15. То есть по критерию инцидентности Киев не может переходить к следующим этапам ослабления ограничений.

"Поэтому, говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и так далее - пока рано. Если этот критерий превысит 24 больных 100 тысяч населения, город будет вынужден вернуться к ограничениям. Мы делаем все, заботясь о здоровье и безопасности киевлян. Но, к сожалению, многие ведут себя так, будто угрозы не существует и вирус куда-то делся. Это не так!" - заявил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 10 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 28 381 человека.

Отметим, что Киев, согласно требованиям Кабмина, не готов ко второму этапу смягчения карантина.