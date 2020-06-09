В Киеве правоохранители задержали проректора частного университета, разоблачив его коррупционную деятельность. Подозреваемый требовал взятку в 224 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины во вторник, 9 июня.

"Правоохранители установили, что за поступление иностранцев в университет и решение вопроса о получении виз, что дают им разрешение для въезда на территорию Украины, педагог требовал 224 тыс. грн неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

Сегодня проректор был задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В данный момент проводятся следственные действия и решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч.4 ст.368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, Киевский прокурор попался на взятке в 100 000 долларов. За эти деньги он обещал закрыть дело против банка.

Также мы писали, что чиновник Минобразования попался на взятке в треть миллиона.