Сегодня Кипр возобновил международное авиасообщение, которое было закрыто из-за пандемии коронавируса и карантина.

Об этом информирует местное издание Cyprus Mail.

Так, со вторника, 9 июня, аэропорты Кипра вновь начали принимать пассажиров. Первый рейс после карантина вылетел из аэропорта Ланарка в Афины в 08:00. При этом на входе в аэропорт все туристы прошли температурный сканнинг, также на них были маски.

В Кипр после трехмесячного перерыва прилетит рейск авиакомпании Israir Airlines из Тель-Авива. Пасажиров из Изралия примет аэропорт Ланарки, где их лично поздравит министр транспорта Яннис Карусос.

Недавно чиновник заявлял о том, что международное авиасообщение в Кипре будет открываться поэтапно. На первом этапе в страну могут прилететь туристы из Греции, Болгарии, Норвегии, Австрии, Финляндии, Словении и других стран.

Ранее мы писали, что правительство Кипра обещает покрыть расходы туристов, если они во время отдыха на островах подхватят коронавирусную инфекцию.

Стоит отметить, что Украина возобновляет международное пассажирское авиасообщение уже с 15 июня. Причем в МИД надеятся, что в первую очередь перелеты возобновятся с Кипром.