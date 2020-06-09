В нидерландской Гааге началось судебное рассмотрение дела о сбитом самолете рейса МН17. 9 июня дело начали слушать по сути.

В этот день прокуроры международной следственной группы раскрыли некоторые детали расследования, связанные с ракетой "Бук". На следующем слушании они опубликуют данные с радаров, которые покажут, как летела ракета.

В середине июля исполняется шестая годовщина крушения малазийского "Боинга" в Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Заседание продолжилось без четверых подозреваемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. На суде присутствовали двое голландских адвокатов Пулатова. Остальные обвиняемые в суде не представлены вообще никак.

Информация, озвученная сегодня суде, пока носит противоречивый характер. Также к материалам дела было приобщено недавнее скандальное интервью Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиным.

Обзор первого дня судебного заседания в Гааге по делу MH17 - в материале "Страны".

Данные российского радара

Одна из частей судебного заседания была посвящена данным с российских радаров, которыми располагает следствие.

Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко ранее говорил, что российская сторона передала Нидерландам эту информацию.

Украина же не предоставила первичных радиолокационных данных, сообщил прокурор Нидерландов Тейс Берге. Представители Киева утверждают, что радар в тот момент не работал.

Прокурор Берге добавил, что в результате изучения данных с российского радара было установлено, что в районе падения "Боинга" на момент катастрофы не было военных самолетов. Хотя РФ утверждала обратное, заявили на суде.

Также со ссылкой на запись переговоров диспетчеров из Днепропетровска и Ростова заявлялось, что россияне ничего не говорили в тот момент о военном борте, хотя могли наблюдать его на своих радарах. Слышно было только то, что оба диспетчера констатировали исчезновение MH17.

Правда, обязан ли был российский диспетчер докладывать украинскому, что он видит на своих радарах другой самолет - вопрос открытый.

Прокуроры при этом признавали, что свидетели видели военные самолеты в этот день над зоной поражения "Боинга". Однако эти данные, считают в Нидерландах, перечеркиваются данными российского радара.

Основная версия - выстрел из "Бука"

Затем прокуроры перешли к обсуждению спутниковых данных, в частности снимков, на которых зафиксирована транспортировка зенитного ракетного комплекса "Бук".

Отметим, что в России эти кадры называли сфальсифицированными, а изображение тягача с ракетной установкой - искусственной вставкой.

Далее говорилось о спутниках, которые могли засечь пуск ракеты.

"Есть спутники, которые могут выявить ракету, пущенную с земли. У американцев есть такие типы спутников. После падения MH17 они заявили, что, по их данным, самолет был сбит ракетой", - отметил нидерландский прокурор.

Однако власти США ранее заявили, что не смогут предоставить такие данные - они засекречены. Американцы ограничились меморандумом с описанием того, что на этих снимках.

Но прокуроры говорят, что у них и без того хватает данных. Что были обработаны все возможные версии уничтожения самолета рейса МН17 - включая удар истребителя и взрыв на борту.

Было заявлено, что характер повреждений МН17 и найденные поражающие элементы, которые имеют форму бабочки, разбивают версию взрыва на борту. "Бабочки" говорят о том, что "Боинг" был поражен именно ракетой с "Бука".

Бабочка или парралелепипед?

В ходе судебного заседания стало известно, что в телах членов экипажа лайнера было найдено 29 стальных осколков. Всего в обломках "Боинга" и телах погибших удалось обнаружить 370 осколков из предполагаемых 8 тысяч, которые должны были образоваться при взрыве ракеты комплекса "Бук".

Один из фрагментов был в форме бабочки, он был извлечен из тела капитана самолета. Второй - в районе передней части кабины. При этом в теле другого члена экипажа была обнаружена частица, состав которой отличается от других фрагментов.

Прокурор Бергер сообщил, что, согласно выводам специалистов Нидерландского института судебной экспертизы, эти осколки имеют больше сходства с ракетой "Бук" более поздней модификации - 9М38М1, нежели с более ранним типом ракеты - 9М38, которая есть на вооружении Украины.

В 2015 году российская сторона предоставила вывод, что "Боинг" сбила как раз ракета 9М38. Последняя ракета такого типа была выпущена еще в СССР, и на вооружении РФ их нет.

Тогда в России провели испытания с использованием списанного самолета Ил-86 и ракеты 9М38М1. Такой тип снаряда был выбран, поскольку нидерландская сторона еще тогда настаивала, что именно эта ракета сбила MH17.

"Эта ракета имеет в своем составе тяжелые поражающие элементы - двутавры. На корпусе Ил-86 преобладали повреждения в форме бабочек, какие обычно оставляют ракеты 9М38М1 с двутаврами. Однако известно, что на малайзийском самолете были обнаружены входные отверстия в виде параллелепипедов, а не бабочек. Подобные повреждения оставляет ракета более старой модификации - 9М38, двутаврами не оснащенная", - отмечали российские специалисты.

В суде также ссылались на заявление Украины, что у нее такой ракеты не было.

Интервью Гиркина ушло в Гаагу

Накануне суда пришла еще одна новость из Гааги - суд решил приобщить к делу о катастрофе интервью экс-министра обороны "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону он признал "моральную ответственность" за крушение самолета. Бывший кадровый российский офицер не исключил, что может предстать перед международным судом. Однако, по его словам, "ДНР" или россияне не сбивали лайнер. Гиркин выразил уверенность, что в трагедии виновны украинские власти.

О том, что видео Гордона и Гиркина, которое вызвало немалый ажиотаж в Украине, приобщат к делу, накануне заявляли голландские прокуроры. Пока в судебном заседании к просмотру интервью не приступали.

На следующем заседании прокуроры покажут, как ракета летела в самолет по данным радаров. И представят две версии - основную и альтернативную.

Видео заседания, которое длилось более семи часов.