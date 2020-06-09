В аэропорту "Борисполь" внутренние пассажирские рейсы не возобновлены в полном объёме, несмотря на то, что в рамках смягчения карантина с 5 июня Кабмин разрешил осуществлять авиаперевозки в стране.

На информационном стенде "Стране" сообщили, что регулярные внутренние пассажирские перевозки пока не возобновляются, так как не набирается достаточное количество пассажиров на борт.

"Внутренние рейсы не возобновлены в полном обьеме. С 5 июня было пару рейсов на Одессу и все. А так летают только грузовые самолёты", - сообщила "Стране" стюардесса Дарья.

Она добавила, что в аэропорту ожидают полноценного возобновления внутренних рейсов ориентировочно с 15 июня - тогда же, когда Кабмин планирует возобновить международное авиасообщение.

Во всем аэропорту есть только одно работающее окошко по продаже билетов - авиакомпании Turkish Airlines. "Страна" выяснила, что на сегодня есть рейс в Турцию. В очереди к кассе - с десяток человек. Однако, как объяснили в аэропорту, этот рейс организовало посольство Турции, чтобы забрать из Украины своих граждан. Для украинцев пока билетов в продаже нет.

Стоит отметить, что кассы других авиаперевозчиков вовсе закрыты, как и окошки для обмена валют. На информационном табло нет никакой информации о предстоящих рейсах.

Аэропорт "Борисполь". Фото: "Страна"

Напомним, ранее мы публиковали новые рекомендации по авиаперелетам в Украине. Так, согласно документу, рекомендуется запретить продажу товаров duty free или других несущественных товаров на борту, уменьшить сервис по обслуживанию едой и напитками.

Также "Страна"сообщала, с кем в первую очередь Украина может возобновить авиасообщение.