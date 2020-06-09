Билеты на внутренние рейсы акомпании МАУ уже можно бронировать на сайте. Однако на сегодня рейсов нет. Ближайшая дата вылета, которую предлагают в МАУ - 12 июня.

Подробности о запуске внутренних рейсов пока узнать не удалось, так как колл-центр МАУ ушел на карантин и обрабатывает только письменные запросы.

А вот на международные рейсы авиакомпании МАУ бронирование пока недоступно. Хотя на сайте уже есть анонсы рейсов по промо-цене: от 880 грн (Киев - Вильнюс), от 2041 грн (Киев - Тбилиси) и от 2374 грн (Киев - Рим). Правда, выбрать даты для брони билетов по такой цене пока невозможно - сайт выбивает ошибку.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина с 15 июня возобновит авиасообщение с Турцией, Грецией, Кипром и Грузией.

Ранее "Страна" писала о том, что в МАУ заявили о новых ценах на авиабилеты после возобновления полетов.

Также мы сообщали, что названы пять стран, с которыми Украина может возобновить авиасообщение в первую очередь.