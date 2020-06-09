Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес нелояльных мэров. По его словам, такое отношение городских голов к власти является сепаратизмом.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном во вторник, 9 июня.

Так, президент заявил журналистам, что такие мэры "настроены не против нас, а в первую очередь против Украины".

"Вчера у меня был разговор с Леонидом Макаровичем Кравчуком... Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, он также бы забрал финансирование строительства дорог из местных бюджетов на государственный уровень.

"Но это будет война", - сказал президент.

Напомним, 20 мая глава страны раскритиковал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, назвав его "бандитом" за то, что тот снял карантин раньше, чем распорядился Кабмин.

Как сообщалось, мэр Днепра Филатов тоже ждёт уголовного дела против себя за ослабление карантина.

Также "Страна" подробно писала, кого Зе выставит против Кличко, Кернеса, Филатова и Труханова на местных выборах.