Президент Владимир Зеленский в законопроекте №3612 о народовластии предлагает решать путем всеукраинского референдума четыре типа вопросов. Также глава государства считает, что проводить такое голосование можно будет в электронном виде.

Об этом свидетельствуют текст документа и пояснительная записка к нему, обнародованные на сайте парламента.

Так, а законопроекте указано, что предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями.

Уточняется, что проведение всеукраинского референдума не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.

Зеленский также предлагает расширить круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации.

Также в случае принятия этого законопроекта всеукраинский референдум сможет быть проведен в формате электронного голосования. Для обеспечения его организации и проведения документ предусматривает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Напомним, ранее "Страна" подробно писала о том, зачем "Слуге народа" срочно понадобился закон о референдуме. В частности, речь шла о том, что, вероятно, таким образом политсила пытается сгладить ответственность за принятие неоднозначных решений, реализовав их через референдум. Также вероятно, что в партии озаботились реализацией предвыборных обещаний Зеленского.

Ранее проект закона "О всеукраинском референдуме" был вынесен на общественное обсуждение.