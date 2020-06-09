В центре Киева трое преступников напали на врача и угрожая ножом отобрали у него медицинское оборудование на 290 тысяч гривен. Один из грабителей, уроженец Харькова, уже был судим за аналогичное преступление. Теперь злоумышленники могут попасть в тюрьму на 15 лет.

Об этом во вторник, 9 июня, информирует пресс-служба столичной полиции.

По словам правоохранителей, ночью в отделение полиции позвонил потерпевший, который сообщил о нападении на себя на бульваре Тараса Шевченко. Стражи порядка прибыли на место инцидента, где мужчина предоставил приметы преступников. После этого полиция начала их поиски.

"Мы выяснили, что потерпевший приехал в столицу с целью приобретения дорогостоящего медицинского оборудования, которое отобрали неизвестные. Во время отработки информации на улице Саксаганского мы задержали одного из нападавших, а его сообщников неподалеку Центрального железнодорожного вокзала. Все фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказал начальник отдела полиции № 4 Шевченковского управления Игорь Падюк.

Правоохранителям удалось выяснить, что преступники 1975, 1995 и 1992 года рождения являются уроженцами Харькова, села Ворзель Киевской области и Черкасской области. При этом 45-летний харьковчанин уже имел судимость за совершение грабежа. Он в прошлом году вышел из тюрьмы.

В центре Киева банда преступников ограбила врача. Фото: Нацполиция Украины

"Мы изъяли вещественные доказательства: мобильный телефон, деньги, ноутбук и медицинское оборудование. По данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил правоохранитель.

В настоящее время полиция устанавливает причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.

В Киеве бандиты отобрали у врача медоборудование на почти 300 тысяч гривен. Видео: YouTube/ Нацполиция Украины

Напомним, что недавно в Киеве судили харьковчанина, который ограбил отделение "Новой Почты".

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