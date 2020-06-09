Зарплата генерального прокурора Ирины Венедиктовой, урезанная на период карантина, составила 38 тыс. гривен.

Об этом она заявила в интервью "Украинским новостям".

Венедиктова сообщила, что этой суммы ей не хватает, чтобы обеспечить все расходы, поэтому ей приходится тратить деньги из личных сбережений.

"Я думаю, что сейчас съем всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата на руки 38 тыс. грн. Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому я буду использовать запасы", - сказала она.

Также Венедиктова заявила, ей не предлагали взятки, так как люди не хотят ставить себя в глупое положение.

Напомним, ранее Венедиктова отчиталась за два месяца работы Генпрокурором, не упомянув дела Порошенко, Укроборонпрома и Стерненко.

Также мы писали, что Венедиктова подтвердила, что у ее мужа есть часы за $56 тысяч, которые он не внес в декларацию.