В конце мая министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой выделить из Фонда борьбы с коронавирусом 2,6 млрд гривен на доплаты структурам МВД во время карантина.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch.

Аваков направил Шмыгалю письмо, в котором речь шла о необходимости выделить его ведомству около около 2,5 миллиардов гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам во время карантина. Их размер должен был достигать до 50% заработной платы.

Еще 171 миллион гривен предлагалось выделить на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным Covid-19 в медицинских учреждениях Министерства внутренних дел.

Напомним, недавно Рада поддержала выделение денег из Фонда борьбы с коронавирусом на дороги.

Также мы писали, что в Украине сохраняется дефицит госбюджета, в мае казна недополучила 1,6 млрд гривен.