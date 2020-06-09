Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко просит правительство вернуть из государственного бюджета в Минкульт 2 млрд гривен, которые были перераспределены на другие нужды.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook во вторник, 9 июня.

"Нужно вернуть секвестрированные средства на поддержку художников и институтов, которые они представляют. Сегодня уже передал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю по возврату финансирования в поддержку культуры. Сейчас - это 2 млрд. грн. Буду лоббировать оперативное рассмотрение обращения", - пишет Ткаченко.

Кроме того, он заявил, что после возвращения финансирования Минульт разработает концепцию того, как должны распределяться средства.

Напомним, на заседании 4 июня Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко министром культуры.

Как сообщалось, министр культуры Ткаченко выступил против запрета фильмов с российскими актерами из "черного списка".