За прошедшие сутки, 8 июня, в Киеве более 40 водителей нарушили скоростной режим. При этом 5 автомобилей превысили скорость по 7 раз каждый.

Об этом во вторник, 9 июня, информирует пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Так, вчера 41 автомобиль пролетел по столичным дорогам со скоростью более 170 км/ч. Антирекорд понедельника поставил водитель Porsche Panamera c номерным знаком АХ009** - 200 км/ч на трассе Киев-Харьков-Довжанский. Для этого участка разрешенная скорость составляет 110 км/ч.

8 июня Porsche Panamera проехал со скоростью 200 км/ч на трассе Киев-Харьков-Довжанский. Фото: Нацполиция

Кроме того, 8 июня чаще всего скоростной режим нарушали 5 автомобилей, каждый по 7 раз - Volkswagen ВЕ898**, Toyota Camry BH159**, Toyota Corolla AA382***, Volkswagen AA761** и ВАЗ 11183 AI805**.

Как киевские водители превышали скорость 8 июня. Фото: Нацполиция

Как киевские водители превышали скорость 8 июня. Фото: Нацполиция

Напомним, что недавно в столице пьяный водитель Porsche устроил ДТП. Одна из пострадавших в аварии была госпитализирована.

Ранее мы писали, что в пятницу киевский водитель установил абсолютный антирекорд, нарушив скоростной режим 13 раз за день.