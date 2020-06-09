Власти Мальты раздадут жителям острова ваучеры на 100 евро для оплаты проживания в отелях, походов в бары, рестораны и магазины. Денежную помочь от государства смогут получить граждане старше 16 лет.

Об этом сообщает Lovin Malta.

"Каждый житель Мальты старше 16 лет получит пять ваучеров на сумму 20 евро. Четыре из них можно использовать в отелях, барах и ресторанах (при желании их можно объединить), один - в магазинах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ваучеры станут одной из мер поддержки экономики и внутреннего туризма. Сейчас туристический сектор на Мальте начал восстанавливаться, но в целом на это понадобится много времени. А такие ваучеры будут мотивировать мальтийцев путешествовать по своей стране, а не за рубежом.

Также сообщается, что Мальта с 1 июля возобновляет международное авиасообщение с 19 странами Евросоюза. Однако в стране опасаются, что из-за роста цен и пандемии коронавируса, в этом году приедет намного меньше зарубежных туристов. Власти ожидают падения турпотока как минимум на 20%.

Как отмечается, в общей сложности на поддержку экономики Мальта выделила 900 млн евро.

Ранее мы сообщали, что Япония будет выплачивать туристам до $185 за каждый день пребывания в стране.

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