В стратегии национальной обороны Румынии на 2020-2024 годы упомянуто "агрессивное поведение Российской Федерации" и "гибридные действия" Москвы о милитаризации Черноморского региона.

Об этом со сообщает румынская редакция "Радио Свобода".

В стратегии на 2020-2024 годы сказано, что "отношение и действия Российской Федерации по нарушению норм международного права" порождают "расширение разногласий с некоторыми западными государствами и НАТО".

При этом Румыния впервые со времен Второй мировой войны программно в публичном документе излагает отношение к России. Сообщается, что фраза "агрессивность Российской Федерации" встречается в документе как минимум дважды, а описание сферы безопасности предполагает, что Россия воспринимается как враг.

Также отмечается "потенциал эскалации напряженности в регионе на фоне усиления наступательной позиции и агрессивности Российской Федерации в последние годы и совершенствования гибридного приборостроения, которое она использует".

Среди 25 рисков, определенных экспертами, есть "отсутствие прозрачности, связанное с вооружением Российской Федерации, размещенным в Приднестровском сепаратистском регионе". В более широком контексте отмечаются действия по дестабилизации на Западных Балканах и в Украине.

Как ключевой внешний риск определяется уменьшение шансов Молдовы приблизиться к ЕС и ее сближение с Россией, что может негативно повлиять на безопасность Румынии.

Напомним, что в декабре прошлого года Порошенко обнаружил, что в документах саммита НАТО впервые за пять лет не упомянули агрессию России против Украины.

Также мы писали, что в прошлом году Зеленский в своей речи на День независимости ни разу не упомянул слова "Россия" и "агрессор".