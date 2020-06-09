Количество новых больных коронавирусом за сутки в среднем за последние 7 и 14 дней увеличивается уже 10 дней подряд. Так, согласно недельной статистике последние два дня были зарегистрированы рекорды заболеваемости с начала эпидемии в Украине.

Об этом во вторник, 9 июня, сообщает "Интерфакс-Украины", ссылаясь на данные Минздрава.

Сообщается, что 29 мая Украина вышла на среднесуточный локальный минимум заболевших за последнюю неделю в 375 чел., но 6 июня этот показатель вернулся к старому пику в 475 чел., когда вводились первые послабления, а 8 июня достиг нового максимума в 502 чел.

На 29 мая был зафиксирован и суточный локальный минимум заболевших в среднем за две недели – 382 чел., однако теперь это значение ухудшилось до 448 чел., вернувшись на уровень трехнедельной давности. Пик заболеваемости в Украине по этому показателю был 10 мая и составлял 474 новых заболевших.

По данным ВОЗ, продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

Кроме того, в течение последних шест дней непрерывно и быстрыми темпами ухудшается и другая важная кривая – число болеющих COVID-19 в настоящее время. В результате 6 июня этот показатель в Украине впервые превысил 14 тыс., а на 8 июня достиг уже 14,63 тыс., хотя на преодоление отрезка с 13 тыс. до 14 тыс. потребовалось полмесяца.

В Минздраве сообщали, что с 31 мая Киев больше не соответствует установленным Кабмином признакам для послабления карантина: инцидентность (среднее число новых больных за последние семь дней) превысила 12 чел. на 100 тыс. населения и к 9 июня составляла уже 15,23.

С 4 июня к числу "нарушителей" признаков послабления карантина добавилась Житомирская область, с 8 июня – Закарпатская и Черниговская, а 9 июня Черниговскую сменила Тернопольская область. Помимо них и Киева, еще четыре области давно нарушают показатели для послабления карантина - Львовская, Ровенская, Волынская и Черновицкая, а три – Киевская, Черниговская и Ивано-Франковская – в шаге от него с показателями 11,70-11,95.

Напомним, с 1 июня в Украине стартовал третий этап выхода из карантина, а с 5 июня была разрешена работа ресторанов в помещениях и внутренние авиаперевозки. С 10 июня могут начать работу базы отдыха.

Однако 3 июня правительство постановило, что при нарушении признаков для ослабления карантина в течение трех дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС собирается внеочередно и принимает решение об отмене ослаблений некоторых противоэпидемических мер, исходя из результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.