Российскому артисту Михаилу Ефремову, который в понедельник вечером стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, в защите отказали многие адвокаты. Представители артиста получили отказ от около полусотни защитников. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Десятки адвокатов отказались защищать Михаила Ефремова. Всего он и его представители обзвонили около 50 защитников, но почти все отказали ему", - говорится в сообщении.

По последним данным интересы Ефремова уже представляет адвокат Вадим Яловицкий, который уже успел опровергнуть информацию о том, что артист официально признал свою вину в совершении ДТП.

"Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и причастен", - заявил Вадим Яловицкий и добавил, что официального заявления по этому поводу не было.

Также защитник Ефремова заявил, что работает в тесном сотрудничестве со следствием.

Напомним, накануне поздно вечером нетрезвый Михаил Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и протаранил фургон, водитель которого позже скончался в больнице.

Также мы сообщали, что актер Ефремов накануне смертельного ДТП чуть не стал виновником еще одной аварии.