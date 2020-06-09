После заявления Штаба ООС о возобновлении работы пункта пропуска "Станица Луганская" на Донбассе с 10 июня в "ЛНР" сообщили о том, что со своей стороны завтра КПВВ открывать не планируют, а распространенная информация является провокацией.

Об этом со ссылкой на представителя "ЛНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольгу Кобцеву сообщают СМИ "республики".

По словам Кобцевой, пункт пропуска в Станице Луганской завтра, 10 июня, со стороны "ЛНР" работать не будет. А одностороннее заявление Украины она рассматривает как провокацию.

"Уважаемые граждане! Коронавирус никто не отменял, и завтра не прибывайте на пункт пропуска в Станице Луганской. О всех мероприятиях, о всех требованиях, которые будут достигнуты с украинской стороной, о возможности ежедневной работы пункта пропуска на Станице Луганской вам будет доведено дополнительно", - сказала Кобцева.

По ее словам, "ЛНР" будет пропускать через КПВВ "Станица Луганская" только особо нуждающихся лиц.

Напомним, в Штабе ООС 9 июня, заявили, что с завтрашнего дня на Донбассе откроют два пункта пропуска. Речь шла о КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области и КПВВ "Марьинка" - в Донецкой.

Также мы писали о том, что в Госпогранслужбе Украины заявляли, что желающие пройти ВНО, которые будут прибывать на подконтрольную территорию, не должны будут проходить обязательную обсервацию.