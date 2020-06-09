Российский актер Михаил Ефремов, который вчера устроил смертельное ДТП в центре Москвы, обещал вылечить потерпевшего в аварии за свой счет.

Видео было опубликовано во вторник, 9 июня, в телеграм-канале "112".

"Я его вылечу. У меня денег ***** (много)", - сказал нетрезвый Ефремов. Стоит отметить, что на момент записи видео пострадавший в ДТП водитель фургона Сергей Захаров еще был жив.

Напомним, в понедельник, 8 июня, актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, получил серьезные травмы. Уже сегодня утром потерпевший скончался в больнице от потери большого количества крови.

Стоит отметить, что у погибшего в ДТП с Ефремовым водителя, которому на момент аварии было 57 лет, остались пожилая мать и двое детей. Ради них он переехал в Москву из Рязани.

Сам артист признал свою вину в смертельном происшествии. По факту аварии московские правоохранители завели уголовное дело против артиста по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Ефремову грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Днем во вторник, 9 июня, полицейские приехали за актером, однако он выходить из квартиры отказывался. Позже сегодня его родные рассказали, что Ефремов упал в обморок и нуждается в госпитализации.