В среду, 10 июня, в Украине ожидается летняя жара. Температура воздуха местами прогреется до +35 градусов, небольшой дождь пройдет только в западных областях.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"10-го июня Украина - одна из самых жарких стран. Завтра днем ожидается +28...+33 градусов, местами до +35", - написала Диденко.

В среду в Украине ожидается настоящее лето, дожди пройдут только в западных регионах.

"В западных областях завтра - неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, периодическими ливнями, шквалом и градом. На Западе ожидается свежее погода, +28 градусов", - добавила синоптик.

В столице завтра будет сухо и жарко, температура воздуха прогреется до +30...+32 градусов.

Также синоптик указала, что, по предварительным прогнозам, ослабление жары предполагается 14-15 июня.

Прогноз погоды в Украине на 10 июня

Ранее "Страна" писала, какой будет погода в Украине на этой неделе.

Также мы сообщали, что сегодня в Украине продлится летняя жара. Исключением станут западные регионы: там пройдут грозовые дожди, а воздух прогреется до +23...+27 градусов.