Актер Михаил Ефремов, спровоцировавший накануне ДТП, в котором погиб человек, упал в обморок, находясь у себя дома и ожидая приезда полиции. Об этом заявили его родственники, передает Telegram-канал 112.

Родные Михаила Ефремова настаивают на том, что он в тяжелом состоянии и нуждается в срочной госпитализации. Но супруга артиста якобы отказала бригаде скорой помощи в осмотре пациента.

"По версии скорой помощи, Михаил притворяется и угрозы его жизни нет. Когда медики приехали на вызов, Ефремов находился в сознании. Ему вызвали психиатрическую бригаду скорую помощи", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что к Ефремову приехали полиция и скорая, но актер отказывается выходить из квартиры.

Напомним, накануне поздно вечером известный российский артист Михаил Ефремов, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, выехал на встречку и протаранил фургон в центре Москвы. Водитель фургона от полученных травм скончался в больнице. Сам Ефремов на месте ДТП был настолько пьян и, казалось, не понимал, что произошло.

По факту ДТП ранее уже завели производство - по ч.2 ст. 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 7 лет. Однако уголовное дело, скорее всего, будет переквалифицировано с ч. 2 на ч. 3 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.