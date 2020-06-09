В течение прошлого лета в детских лагерях зафиксировали более 80 вспышек различных инфекций, а в условиях эпидемии работа таких учреждений сопряжена с повышенными рисками.

Об этом говорилось на совещании по предотвращению распространения COVID-19 с Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

"Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей", - заявил Зеленский.

В свою очередь глава Минздрава Максим Степанов отметил, что каждый год в летних лагерях страны отдыхают до 1,2 млн детей. По его словам, Кабмин уже разрешил работы баз отдыха и рассмотрит предложение президента по улучшению качества работы летних лагерей.

Также премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин внимательно относится к данным ВОЗ об ухудшении ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе и о том, что наибольшей угрозой сегодня является самоуспокоение.

Напомним, ранее Степанов сообщил, что в Украине могут открыть базы отдыха уже с 10 июня.

Также мы писали, что главсанврач Ляшко против открытия детских летних лагерей в Украине в этом году.