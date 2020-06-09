Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, готов оказать помощь семье погибшего в аварии мужчины.

Об этом со ссылкой на адвоката Ефремова Виталия Чернышева сообщает "Интерфакс".

По словам защитника актера, Ефремов готов оказать семье погибшего в ДТП водителя "посильную помощь". Также адвокат сообщил, что пока неясно, когда продолжатся следственные действия с актером, так как тот плохо себя чувствует, а обвинение Ефремову пока не предъявлено.

"Он еще вчера плохо себя чувствовал, он сильно ударился в результате ДТП. Это тоже определенным образом сказалось на его самочувствии. Я так понимаю, что ему оказывают определенную медицинскую помощь", - сказал Чернышев.

Напомним, Михаил Ефремов стал участником аварии, которая произошла на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер за рулем внедорожника пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и въехал в фургон "Лада". Водитель авто попал в больницу, где и скончался утром 9 июня.

"Страна" писала о том, что у погибшего в ДТП с Ефремовым водителя остались пожилая мать и двое детей, ради которых он переехал в Москву.

Также мы сообщали, что санкцию статьи, по которой завели дело о смертельном ДТП, ужесточили до 12 лет.

Кроме того, экспертиза подтвердила, что актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП.