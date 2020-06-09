Киев пока не может перейти к следующему этапу ослабления карантинных мер, введенных из-за коронавируса. На сегодняшний день город не соответствует одному из показателей Минздрава, чтобы открыть кафе, рестораны и бассейны.

Об этом написал советник мэра столицы Владимира Бондаренко в Facebook, во вторник, 9 июня.

"Столица не может перейти на следующие этапы послаблений противоэпидемических мероприятий" - указал Бондаренко.

Так, сегодня мы сообщали, что в Киеве за минувшие сутки выявили 33 пациентов с Covid-19. По словам советника, хоть эта цифра и меньше, чем в предыдущие дни, все равно Киев не соответствует одному из критериев Минздрава.

Бондаренко пояснил, что речь идет об инцидентности. Установленная Кабмином норма для Киева 12 человек на 100 000 населения. Сейчас этот показатель составляет 15,23 чел./100 тысяч жителей столицы.

Инфографика: КГГА

Напомним, Кабмин озвучил критерии, по которым регионы Украины будут переходить ко второму этапу смягчения карантина. Они отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению Covid-19.

Также "Страна" сообщала, что, кроме Киева, еще 7 областей Украины не готовы ко второму этапу смягчения карантина.