Эпидемия коронавируса, хоть немного и притормозила распространение по Украине, но все-таки не идет на спад. Так, например, в Черкасской области, в городе Золотоноша зафиксирован резкий всплеск заражений Covid-19. Здесь в городском психоневрологическом интернате заболевание выявили у 21 человека.

Об этом губернатор Черкасской области Роман Боднар сообщил в соцсети.

"На сегодня в области 490 зарегистрированных случаев коронавируса. + 21 новый случай в сутки: 2 - г. Черкассы, 1 - Черкасский район, 18 - Золотоношский район. Вспышка произошла в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больную Covid-19 сотрудницу, которая, вероятно, и инфицировала подопечных", - написал Роман Боднар.

Он отметил, что на данный момент обследовали уже 26 подопечных, и у 21 пациента тесты на Covid-19 дали положительный результат.

"Ведется эпидрасследование, по результатам которого материалы будут направлены в правоохранительные органы для реагирования согласно компетенции. В учреждении проведены дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц. Семейные врачи Золотоношского районного Центра первично-санитарной помощи проводят осмотр подопечных", - уточнил губернатор.

По его словам, госпитализированных в учреждения охраны здоровья нет, состояние инфицированных удовлетворительное.

Также на территории интерната усилили карантинные мероприятия, сотрудники и подопечные круглосуточно будут находиться в здании.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве, по данным на 9 июня, снижается число новых заражений коронавирусом.