Современный онлайн-трейдинг стал более доступным и простым для освоения, чем это было несколько лет назад. Изначально для торговли на бирже нужно было иметь большой начальный капитал и лично присутствовать на крупных торговых площадках, например, в Лондоне или Нью-Йорке. Сейчас можно торговать валютными парами, акциями крупных компаний и другими активами, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь компьютер или смартфон.

Мы работаем в более чем 130 странах мира. Это реальный шанс для каждого наладить стабильный источник дополнительного дохода. А для некоторых это может стать первым шагом к изменению своей жизни.

В чем суть трейдинга?

Чтобы получить дополнительный доход на нашей платформе, достаточно сделать верный прогноз относительно направления движения цены на графике в ближайшие минуты - вверх или вниз. Если, например, был куплен внебиржевой актив на повышение, и через 60 секунд цена на графике действительно направилась вверх, то на счет начисляется прибыль в размере около 80–90% от стоимости сделки.

Здесь важно не полагаться целиком на удачу, а действовать с умом. Секрет успеха заключается в освоении эффективных стратегий, позволяющих делать высокоточные прогнозы касательно поведения рынка. Это потребует определенных затрат времени и сил, здесь не обойтись без целеустремленности.

Инвестируйте свое время в обучение трейдингу! Это может оказаться очень выгодным вложением. Мы предлагаем оптимальную платформу для старта новичков, при желании у нас можно обучаться трейдингу абсолютно бесплатно, торгуя на демо-счете. Переключение между реальным и демо-счетом осуществляется в один клик.

Особенности нашей платформы:

пополнения и выплаты - от $10 или 300 грн., быстрые вывод (от 4-х часов); стоимость внебиржевых активов - от $1 или 30 гривен; длительность сделок - от 1 до 60 минут; высокая прибыль по внебиржевым активам - до 87–90% от их стоимости; торговые активы - валюты, акции, криптовалюты и др. (доступны круглосуточно); поддержка мобильных устройств - приложения для iOS и Android; обучение новичков - видеоуроки, стратегии, индивидуальные консультации (для VIP); функциональный терминал - более 20 инструментов технического анализа; служба поддержки - круглосуточная работа, онлайн-чат и электронная почта; турниры трейдеров - реальные денежные призы в открытых конкурсах трейдеров.

Пополнить счет можно любым удобным способом. Платформа поддерживает ряд популярных платежных систем, среди которых банковские карты VISA и MasterCard, кошельки WebMoney, NETELLER, PerfectMoney и PAYEER, а также криптовалюты (Bitcoin и Litecoin) и система Advcash.

Внимание! Специально для новых пользователей из Украины наша платформа предлагает выгодные условия старта: +100% на первый депозит вне зависимости от суммы пополнения. Для этого при пополнении счета нужно активировать промокод WELCOMEUA. Предложение действует с 1 июня по 30 июня 2020г.

Самая простая стратегия для новичков*

* Обратите внимание, что вы самостоятельно выбираете стратегию для торговли, адаптируете ее под условия рынка и особенности вашей торговой системы. Ни одна из готовых стратегий не может гарантировать 100% успешный результат. Важно уделять достаточное количество времени обучению, тестированию ваших торговых идей на демо-счете, чтобы выбрать наиболее подходящие методы анализа рынка и прогнозирования ситуации.

В заключение рассмотрим две максимально простых торговых стратегии для новичков. На основе индикаторов Скользящей средней (Moving Average) и Параболической системы (Parabolic SAR).

Стратегия №1

Основой данной системы является Скользящая средняя простого типа. Это базовый индикатор, являющийся основой многих других инструментов для технического анализа.

Настройка терминала Binomo для торговли по стратегии:

актив - любой на 5–15-секундном свечном графике;

- любой на 5–15-секундном свечном графике; сделка - на 1 минуту, сумма не более 5% от баланса;

- на 1 минуту, сумма не более 5% от баланса; индикаторы - скользящая средняя с периодом 50, тип - "Простой" (SMA).

Торговые сигналы по стратегии:

сделка на повышение - цена на графике пробивает кривую SMA и поднимается над ней;

- цена на графике пробивает кривую SMA и поднимается над ней; сделка на понижение - цена на графике опускается ниже кривой SMA.

Если график пересекается слишком часто (чаще 1 раза в минуту на 5-секундном графике), рекомендуется пропустить такой сигнал, т.к. его точность будет ниже. Слишком частое пересечение цены и Скользящей средней SMA говорит о низком уровне волатильности рынка и горизонтальном тренде.

Стратегия №2

Параболическая система является простым, но очень эффективным индикатором, если его грамотно использовать. Parabolic SAR позволяет эффективно прогнозировать амплитудное движение цены на графике.

Подготовка терминала Binomo для торговли по стратегии:

актив - любой доходный на 5-секундном свечном графике;

- любой доходный на 5-секундном свечном графике; сделка - длительность в 1 минуту, сумма не более 5% от баланса;

- длительность в 1 минуту, сумма не более 5% от баланса; индикаторы - Parabolic SAR со значением параметра "Min. AF" 0,01.

Торговые сигналы по стратегии:

сделка на повышение - точки SAR переходят в позицию под ценой на графике;

- точки SAR переходят в позицию под ценой на графике; сделка на понижение - точки SAR переходят в позицию над ценой на графике.

Подробнее указывается на сопроводительных скриншотах.

Заключение

Обучение трейдингу потребует времени. Базовые представления можно получить, зарегистрировавшись на нашей платформе и ознакомившись с видеоуроками, разделом FAQ и частыми вопросами новичков. Это абсолютно бесплатно. Также в интернете в открытом доступе имеется множество обучающих материалов и стратегией. Но необходима практика для наработки личного опыта трейдинга.

Отдельно подчеркиваем про активную акцию, в рамках которой можно получить до 100% бонусных средств на реальный депозит вне зависимости от суммы пополнения. Для этого нужно активировать промокод WELCOMEUA на странице пополнения счета. Предложение действует с 1 июня по 30 июня 2020г.

При этом необязательно сразу начинать торговлю на реальном счете. На первом этапе можно тренироваться на демо-счете. А позже, выработав эффективную стратегию и обретя должную уверенность, при желании можно будет перейти на реальный счет. Залог успеха в трейдинге - инвестиция своего времени в обучение!